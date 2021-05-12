Власти США призвали жителей не разливать бензин по пластиковым пакетам

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Власти США просят жителей не разливать бензин по пластиковым пакетам на фоне нехватки топлива, вызванной приостановкой из-за кибератаки работы трубопровода компании Colonial Pipeline. Соответствующее заявление опубликовано в среду в Twitter федеральной Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC).

"Не заполняйте пластиковые пакеты бензином. Используйте лишь емкости, одобренные для хранения топлива", - говорится в обращении комиссии. Ранее в социальных сетях появились фотографии американцев, которые из-за опасений возможных перебоев в поставках горючего начали запасаться топливом, разливая его по всевозможным канистрам и даже пакетам.

"Мы знаем, что это звучит просто, но находясь в отчаянии, люди теряют рассудок и идут на риск, который может привести к смертельным последствиям, - отметили в комиссии. - Если вы знаете кого-то, кто собирается использовать под топливо контейнер, не предназначенный для этого, дайте им знать, что это опасно".

Ранее телекомпания CNN сообщила, что в ряде штатов на Восточном побережье США начало заканчиваться топливо на заправочных станциях. В основном это вызвано паникой среди местных жителей, скупающих горючее впрок.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, которая доставляет из штата Техас на восточное побережье США значительную часть топлива, кибератака на ее системы была осуществлена на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности уже запущен. Ожидается, что он в основном завершится до конца текущей недели.