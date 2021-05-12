Сотый резидент Арктической зоны РФ создаст в Карелии крупнейшую ферму по выращиванию мидий

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /ТАСС/. Зарегистрированная сотой в списке резидентов Арктической зоны РФ карельская компания "Северная мидия" создаст на Белом море крупнейшую в стране сертифицированную ферму по выращиванию мидий. В планах компании - выращивать на ней до 225 тонн морепродуктов в год, сообщили в среду в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что сотым зарегистрированным резидентом Арктической зоны РФ стала компания, реализующая проект по созданию аквакультурного и туристического кластера в Лоухском районе Карелии.

"Инвестиционный проект по созданию крупнейшей в России сертифицированной фермы по выращиванию мидий на собственных водных участках Беломорского побережья и уникального экокурорта реализует карельская компания "Северная мидия". Инвестор подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, став сотым резидентом Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Мидии, рыбу и водоросли с фермы, которая займет около 267 га водных участков на Белом море, будут поставлять напрямую в рестораны Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Компания также создаст производственные мощности для фасовки, глубокой заморозки и хранения готовой продукции.

"Белое море более суровое, но тем не менее именно здесь впервые был достигнут успех в создании подводных ферм для мидии. Налоговые льготы помогут нам воссоздать самое крупное на Севере страны мидиевое хозяйство. Рассчитываем ежегодно собирать урожай 225 тонн", - приводит корпорация слова генерального директора ООО "Северная мидия" Андрея Кячина.

Отдых на островах

Второе направление, которым займется компания, связано с экотуризмом. На островах Тонисоар и Соностров построят гостиницы и коттеджи с мансардами, рассчитанными на размещение до 500 человек в сезон, банный комплекс. Для организации рыбалки приобретут катера, лодки, снегоходы и соответствующий инвентарь, необходимый для организации круглогодичного отдыха на воде. Проект планируется запустить к 2024 году, вложив в него около 39,5 млн рублей и создав 15 рабочих мест.

"В настоящее время резидентами Арктики в регионе признаны 16 индивидуальных предпринимателей и организаций. Общий объем инвестиций составляет 95,3 млрд рублей. Важно, что в число резидентов Арктической зоны входят не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса. В их числе и карельская компания "Северная мидия". Это значительные инвестиции, новые рабочие места, развитие инфраструктуры Лоухского района", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.