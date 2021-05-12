Республиканцы отвергли план Байдена повысить налоги для модернизации инфраструктуры США

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе США отвергли предложения президента Джо Байдена по увеличению налоговой нагрузки в целях финансирования модернизации национальной инфраструктуры. Таким стал итог первой рабочей встречи демократа Байдена с лидерами республиканского меньшинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Митчем Макконнеллом и Кевином Маккарти, состоявшейся в среду и посвященной рассмотрению планов масштабной модернизации инфраструктуры Соединенных Штатов.

"Ясно, что республиканцы Сената не заинтересованы в пересмотре закона о налогообложении от 2017 года. Считаю, что и президент, и вице-президент это понимают", - подчеркнул в беседе с журналистами по завершении встречи с Байденом, прошедшей в Белом доме, Макконнелл. В аналогичном ключе высказался и Маккарти. "Я не буду вести переговоры здесь, но вы не найдете ни одного республиканца, готового поддержать повышение налогов. Думаю, это худшее, что можно сделать в условиях нынешней [американской] экономики. <...> Повышение налогов было бы самой крупной из возможных ошибок", - заявил конгрессмен. По словам Макконнелла, и он, и Маккарти "ясно дали понять" Байдену, что республиканцы выступают категорически против обсуждения варианта повышения налогов. "Это наша "красная линия", - предупредил сенатор.

Вместе с тем, Макконнелл и Маккарти заверили, что считают нынешние консультации с главой администрации США полезными. "Но сверх того [то есть споров по налогам] мы заинтересованы в том, чтобы выйти на результат [по плану модернизации инфраструктуры]", - отметил сенатор. С его точки зрения, "первый шаг" должен заключаться в том, "чтобы определить, что понимать под инфраструктурой". Стороны согласились дальше работать вместе, добавил Макконнелл. Маккарти согласился с таким выводом. "Я чувствовал, что эта [встреча] была продуктивной", - подтвердил конгрессмен.

Белый дом в собственном заявлении упомянул "продуктивную встречу". Она продолжалась почти два часа, уточнила пресс-служба Байдена. По ее свидетельству, стороны работали, чтобы "найти сферы, в которых могут сотрудничать". Участники встречи "согласились с тем, что есть необходимость инвестиций" в инфраструктуру, указал Белый дом. Согласно изложенной им информации, президент также призвал законодателей помнить о том, что, несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, "подлинная конкуренция" разворачивается между "США и остальной частью мирового сообщества", и потому внимание нужно концентрировать на этом, а не на внутрипартийной борьбе.

Идеи Байдена

Байден представил собственный проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США 31 марта. Как подчеркнул тогда президент, осуществление этих замыслов стало бы "крупнейшей инвестицией в рабочие места [в стране] со времен Второй мировой войны". Центральной частью программы стали предложения по модернизации транспортной инфраструктуры. Покрыть расходы на предложенный им план Байден рассчитывает путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций.