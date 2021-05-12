МЭР ожидает, что закон об ограничении выбросов парниковых газов примут в весеннюю сессию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития России рассчитывает на принятие закона об ограничении выбросов парниковых газов в текущую весеннюю сессию Госдумы. Об этом в среду сообщается на сайте министерства.

"Мы очень рассчитываем, что этот закон будет полностью принят уже в эту [парламентскую] сессию, - приводятся на сайте слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова. - По сути, мы создаем новую фазу регулирования: вводим понятия углеродного следа продукции, климатических проектов. То есть проектов, которые нацелены на сокращение выбросов СО2".

Он добавил, что бизнесу дается возможность на добровольной основе реализовывать эти проекты, не вводя жесткого регулирования, новых налогов или обязательных сборов. Решетников также подчеркнул важность того, чтобы результаты проектов признавались и на международном уровне. "Когда наш бизнес будет экспортировать свою продукцию с низким углеродным следом, важно, чтобы он смог это зачесть на международном рынке и чтобы его не обложили дополнительными пошлинами или налогами, что сделает продукцию более дорогой", - отметил он.

В настоящее время Минэкономразвития по поручению правительства готовит подзаконные акты, чтобы реализовать создаваемый законом механизм.

"Параллельно с этим мы сейчас по поручению правительства готовим к внесению целый комплекс актов, которые создадут возможность зеленого финансирования - выпуска зеленых облигаций. То есть облигаций, которые имеют ярко выраженные экологические эффекты, будь то сокращение выбросов СО2, сокращение вредных выбросов, восстановление природы и так далее", - добавил министр.

О законопроекте

Госдума 20 апреля приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на урегулирование отношений в сфере ограничения выбросов парниковых газов. Документ, в частности, предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Речь идет о введении для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов (более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 года) обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Остальные организации будут вправе представлять углеродную отчетность на добровольной основе.