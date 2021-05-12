Индексы в США падают на 2-2,5% на данных о росте инфляции

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на 2-2,5% к закрытию торгов в среду на фоне опасений инвесторов, связанных с рекордным за последние годы ростом инфляции.

Промышленный индекс Dow Jones сократился на 681,5 пункта (1,99%), установившись на отметке 33 587,66 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 89,06 пункта (2,14%) и оказался на отметке 4 063,04 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 357,75 пункта (2,67%) и установился на отметке 13 031,68 пункта.

Ранее в среду Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в стране за последние 12 месяцев достиг 4,2%, что стало наивысшим показателем с сентября 2008 года. Темпы роста инфляции резко увеличились после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Текущую ситуацию эксперты связывают с тем, что предприятия не могут угнаться за спросом. Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка, считает, что нынешний рост инфляции носит временный характер.

К 16:26 по времени восточного побережья США (23:26 мск) цена поставок нефти марки WTI в июне выросла на $0,41 (0,63%), до $65,86.