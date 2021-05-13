Оппозиция Венесуэлы заявила, что инфляция в стране с начала года превысила 240%

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. Рост цен в Венесуэле за четыре месяца 2021 года превысил 240%. С таким утверждением выступила в среду Венесуэльская финансовая обсерватория, в состав которой входят политические оппоненты президента Николаса Мадуро и его правительства.

"Инфляция в апреле составила 33,4%, а с начала года - 240,5%", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter.

В годовом выражении рост цен составил 2 840%.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2020 году в стране составила 2 959,8%.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.