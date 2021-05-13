Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,55%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,55% и составил 3634,18 пункта, индекс РТС опустился на 0,59% - до 1538,96 пункта.

К 10:20 мск индексы замедлили падение. Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 635 пунктов (-0,52%), индекс РТС терял 0,43%, снижаясь до 1 541,32 пункта.

Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 1,53% - до $68,26 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,5% и торгуется на уровне $65,09 за баррель.