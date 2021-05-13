"Корпорация Экополис" создаст инфраструктуру для сбора "электронных" отходов в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московское предприятие "Корпорация Экополис" в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) создаст инфраструктуру для сбора в столице вышедшего из строя электронного и электротехнического оборудования. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городского департамента инвестиций и промышленной политики.

"Прорабатываются детали соглашения, согласно которому город передаст инвестору существующие, но неиспользуемые объекты капитального строительства для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием. На этих площадях будет осуществляться сбор электротехники, которая потом будет перерабатываться на уже существующих заводах компании. По предварительным расчетам, до 95% материалов из собираемого лома вернется в экономику в качестве вторичного сырья", - цитирует пресс-служба заммэра Владимира Ефимова.

Проект реализует "Корпорация Экополис". Соглашение между компанией и городом планируется заключить в 2021 году на 20 лет. Это будет первое соглашение на основе ГЧП в сфере обращения с электронными отходами, при этом объекты останутся в собственности Москвы, отметили в пресс-службе. Все собранное и отсортированное оборудование для утилизации поступит на завод "Экотехпром", входящий в состав компании.

"После переработки полученная продукция - металлы и пластики - будут направлены на промышленные предприятия Москвы, в том числе на завод "Экопласт", локализованный в особой экономической зоне "Технополис "Москва" и также входящий в состав корпорации. Реализация проекта позволит Москве перенять лучший мировой опыт утилизации электронных отходов и, соответственно, снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду", - рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Соглашение нацелено на построение в Москве экономики замкнутого цикла, сообщил гендиректор "Корпорации Экополис" Максим Лобанов. "Проект является стратегическим и институциональным альянсом государства и бизнеса, который в дальнейшем может быть масштабирован на всю страну. Он также будет способствовать укреплению имиджа Москвы как одной из наиболее экологичных столиц мира", - сказал он.

В департаменте уточнили, что столица одной из первых в России начала использовать различные формы ГЧП. С 2013 года в Москве заключено более 250 таких договоров, объем инвестиций по которым превышает 1 трлн рублей. За 2020 год инвестиции в эти проекты увеличились почти на 124 млрд рублей.