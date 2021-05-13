Кандидат в канцлеры Германии заявил, что Берлину нужен "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. "Северный поток - 2" является экономическим проектом, который отвечает интересам Германии, и не Америке принимать решения по этому поводу. Об этом заявил в четверг ТАСС кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии, глава парламентской фракции Дитмар Барч.

"Вашингтон не должен принимать решения об энергетическом обеспечении Германии и Европы. Шантаж и угрозы неприемлемы в отношениях партнеров. Этот проект отвечает интересам Германии и конкретно жителей федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Нам нужно его быстро завершить. В первую очередь это экономический проект, и именно так его надо рассматривать", - сказал политик.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Власти Германии ранее говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина. Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Сейчас укладка газопровода ведется в территориальных водах Дании.

По состоянию на 31 марта готовность проекта составила 95%, осталось уложить около 121 км.