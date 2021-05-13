Власти не исключают, что работы по продлению нижегородского метро начнутся в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Власти Нижегородской области не исключают, что работы по продлению нижегородского метро могут начаться в 2022 году, сейчас идет подготовка необходимой документации, сообщил ТАСС в четверг губернатор Глеб Никитин.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство Северного широтного хода может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита. Новый механизм может быть использован также в Нижнем Новгороде для развития метро и обновления центра города. Президент подчеркнул, что инфраструктурный кредит регионы могут в дальнейшем получить на 15 лет по ставке 3% годовых.

"Что касается момента начала строительства - он определяется исключительно сроками фактической работы, как проектной, так и подготовительной юридической. В следующем году, теоретически, можно начать", - сказал Никитин.

Он отметил, что перед началом работ необходимо переработать даже ту проектную документацию, которая имеется на данный момент.

"С момента ее подготовки технологии шагнули вперед. Мы уже прорабатываем с коллегами из правительства подходы относительно того, как может быть структурирована технологическая часть строительства. Говорим мы о четырех станциях", - добавил собеседник.

Речь идет о станциях "Оперный театр" и "Сенная", которые будут продлением Автозаводской линии, а также о станциях "Варя" и "Сормовская", которые в перспективе станут продолжением Сормовской линии. "Протяженность 5,6 км в совокупности, то есть 2,4 километра одна ветка и 3,2 километра другая ветка", - пояснил губернатор.

О метрополитене

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормовско-Мещерской. На Автозаводской располагается 11 станций метро. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в Нагорной части города. Сормовская линия состоит из пяти станций, все они находятся в Заречной части Нижнего Новгорода.