Эксперты ожидают масштабную коррекцию на американских биржах

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Мировые рынки готовятся перейти к масштабной фиксации прибыли, что в первую очередь затронет технологический сектор и бумаги из индекса Nasdaq Composite, полагают опрошенные ТАСС эксперты. При этом достигнутые уровни могут стать подходящими точками входа для инвесторов на перспективу, но и не исключают потенциальных потерь в случае дальнейшего снижения рынка, добавили они.

Начало недели обозначило старт коррекционной фазы на рынке акций США. Инвесторы активно избавлялись не только от "акций роста" из индекса Nasdaq Composite, которые традиционно слабо выглядят во время высокой инфляции, но и почти от всех остальных бумаг, отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин.

Так, индекс S&P 500 опустился на 4% ниже своего последнего пика, а Nasdaq Composite переживает довольно сильную коррекцию, торгуясь ниже своих ближайших максимумов более чем на 8%. Основной причиной сильных продаж на рынках акций можно назвать инфляционные опасения, которые подтвердились в среду после выхода индексов потребительских цен США за апрель. "Темпы потребительской инфляции в США превысили 3% год к году, а в четверг статистика по производственной инфляции и вовсе может показать ее ускорение почти до 6%", - пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Такие цифры означают, что ФРС США может быть вынуждена раньше, чем ожидалось, перейти к ужесточению денежно-кредитных условий, что негативно для рисковых активов. Риски преждевременного сокращения монетарного стимулирования и увеличения ставок спровоцировали локальную распродажу и в длинных гособлигациях США.

Распродажи в рамках нормы

Пока что полноценного разворота рынка в сторону снижения не наблюдается, а реакция инвесторов не выходит за рамки ежеквартальной короткой фиксации прибылей, полагают специалисты. "Индекс волатильности VIX (отражает ожидания инвесторов в отношении волатильности в течение следующих 30 дней - прим. ТАСС) - около 28 пунктов впервые с февраля. Но это гораздо ниже, чем было в конце января, когда мы видели 37 пунктов, или, тем более, в октябре перед президентскими выборами выше 40 пунктов", - отметил аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк.