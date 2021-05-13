Эксперты ожидают масштабную коррекцию на американских биржах

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Мировые рынки готовятся перейти к масштабной фиксации прибыли, что в первую очередь затронет технологический сектор и бумаги из индекса Nasdaq Composite, полагают опрошенные ТАСС эксперты. При этом достигнутые уровни могут стать подходящими точками входа для инвесторов на перспективу, но и не исключают потенциальных потерь в случае дальнейшего снижения рынка, добавили они.
Начало недели обозначило старт коррекционной фазы на рынке акций США. Инвесторы активно избавлялись не только от "акций роста" из индекса Nasdaq Composite, которые традиционно слабо выглядят во время высокой инфляции, но и почти от всех остальных бумаг, отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин.
Так, индекс S&P 500 опустился на 4% ниже своего последнего пика, а Nasdaq Composite переживает довольно сильную коррекцию, торгуясь ниже своих ближайших максимумов более чем на 8%. Основной причиной сильных продаж на рынках акций можно назвать инфляционные опасения, которые подтвердились в среду после выхода индексов потребительских цен США за апрель. "Темпы потребительской инфляции в США превысили 3% год к году, а в четверг статистика по производственной инфляции и вовсе может показать ее ускорение почти до 6%", - пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.
Такие цифры означают, что ФРС США может быть вынуждена раньше, чем ожидалось, перейти к ужесточению денежно-кредитных условий, что негативно для рисковых активов. Риски преждевременного сокращения монетарного стимулирования и увеличения ставок спровоцировали локальную распродажу и в длинных гособлигациях США.
Распродажи в рамках нормы
Пока что полноценного разворота рынка в сторону снижения не наблюдается, а реакция инвесторов не выходит за рамки ежеквартальной короткой фиксации прибылей, полагают специалисты. "Индекс волатильности VIX (отражает ожидания инвесторов в отношении волатильности в течение следующих 30 дней - прим. ТАСС) - около 28 пунктов впервые с февраля. Но это гораздо ниже, чем было в конце января, когда мы видели 37 пунктов, или, тем более, в октябре перед президентскими выборами выше 40 пунктов", - отметил аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк.
Тем не менее, давление инфляционных опасений и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики на ценные бумаги сохраняется. Так, ближайшие среднесрочные уровни коррекции для американских индексов S&P, Nasdaq и DJI расположены у 3960, 12 640 и 32 300 пунктов соответственно (полосы Боллинджера недельных графиков), полагает аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова. При этом, закрепление ниже данных отметок укажет на риски еще более глубокой просадки и смены основного тренда на нисходящий.
В дальнейшем многое будет зависеть от предстоящих макроданных по США на этой неделе. "Сегодня выйдет статистика по производственной инфляции (естественно, ожидается рост, но важно, насколько факт будет соотноситься с прогнозами. Данные по CPI (индекс потребительских цен - прим. ТАСС), например, сильно превысили видение экономистов). В пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам, промпроизводству, инфляционным ожиданиям", - пояснила руководитель отдела анализа акций ГК "Финам" Наталья Малых.
Действовать осторожно
Сейчас сам американский регулятор и часть инвесторов полагают, что всплеск инфляции является краткосрочным и ценовое давление частично спадет, когда восстановятся логистические цепочки. При этом у многих также есть сомнения, что ФРС будет принимать решения по денежно-кредитной политике на основании отдельных макроотчетов, добавила Наталья Малых. "Коррекция может дать шанс купить акции дешевле. У нас по-прежнему умеренно позитивный взгляд на глобальные акции в более долгосрочной перспективе. В целом, макросреда остается поддерживающей для рисковых активов", - также считает она.
При этом риски продолжения распродаж сохраняются, главным образом в высокотехнологичном секторе - в акциях с высокими мультипликаторами. "Фокус должен сместится на бумаги, которые в меньшей степени подвержены воздействию инфляции, то есть это акции компаний, которые могут переложить рост стоимости товаров и услуг на потребителя без существенной потери объемов реализации", - добавил Василий Карпунин.
В свою очередь Евгений Миронюк отметил, что промышленный индекс Dow Jones в мае покажет посадку менее 5% в сумме, а нисходящий импульс Nasdaq Composite будет замедляться. "На рынке все еще много свободных денег, цифровая экономика бурлит, активность инвесторов на исторических пиках. Общее снижение вряд ли превысит 12%. Сейчас удачное время, чтобы докупаться бумагами из Nasdaq, но можно успеть поймать еще порядка 3-4% снижения по индексу и взять акции или паи фондов чуть дешевле", - также пояснил специалист.