Минфин уточнил объем размещенного накануне ОФЗ-ПД в связи с неисполнением заявки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минфин РФ уточнил сумму размещения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года, аукцион размещения которых был проведен 12 мая. Как пояснили в министерстве, из-за неисполнения Промсвязьбанком заявки на сумму 5,4 млн рублей, итоговый объем выпуска снизился до 20,383 млрд рублей.

"В связи с неисполнением ПАО "Промсвязьбанк" заявки на сумму 5,4 млн рублей по номинальной стоимости, поданной на аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26233RMFS 12 мая 2021 года, фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил 20,383 млрд рублей по номинальной стоимости, выручка от размещения - 18,84 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась", - говорится в сообщении Минфина.

В министерстве отметили, что применят к не исполнившему свои обязательства банку меры ответственности, предусмотренные правилами центрального контрагента, НКО "Национальный клиринговый центр".

Минфин днем ранее сообщил о размещении на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года на сумму 20,388 млрд рублей. Спрос на аукционе достигал 30,789 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 90,792% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,27% годовых.