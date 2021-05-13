Минсельхоз ожидает сбора зерновых в РФ в 2021 году на уровне среднемноголетних значений

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ожидает сбора зерновых в России в 2021 году на уровне среднемноголетних значений при благоприятных погодных условиях, окончательный прогноз урожая будет озвучен после завершения посевной кампании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"При благоприятных погодных условиях Минсельхоз России ожидает сбора зерновых на уровне среднемноголетних значений. Окончательный прогноз урожая будет дан после завершения весенних полевых работ", - отметили в Минсельхозе.

Там также подчеркнули, что в настоящее время посевная кампания в России находится в активной фазе - работы начались практически во всех регионах страны и проходят в штатном режиме. В министерстве напомнили, что по итогам предыдущего 2019-2020 сельхозгода (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) было экспортировано 43,12 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 34,19 млн тонн. По оперативным данным, в текущем сельскохозяйственном году на экспорт отправлено 44,7 млн тонн зерновых культур, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (41,4 млн тонн). В том числе объем поставок пшеницы составил 35,1 млн тонн (+5,4%). "Привлекательность экспортного направления сохраняется и, по прогнозу, в этом году Россия традиционно войдет в число ведущих поставщиков пшеницы в мире", - считают в Минсельхозе.

12 мая 2021 года Минсельхоз США опубликовал первый прогноз по производству пшеницы в России и экспорту в 2021-2022 сельхозгоду (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года). Министерство ожидает урожай в размере 85 млн тонн, экспорт - 40 млн тонн. По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,896 млн тонн. Вице-премьер России Виктория Абрамченко прогнозировала урожай в 2021 году в объеме около 120 млн тонн.