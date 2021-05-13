"Ак Барс" банк обнулит ипотеку и кредиты семьям пострадавших при стрельбе в Казани

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. "Ак Барс" банк обнулит кредиты и ипотеку семьям погибших и пострадавших во время трагедии 11 мая в Казани, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"Ак Барс" банк обнулит ипотеку и потребительские кредиты, выданные банком семьям погибших и пострадавших во время трагедии 11 мая в Казани. Председатель правления "Ак Барс" банка Зуфар Гараев доложил президенту республики о том, что банк сейчас анализирует свою базу данных, сводя со списком погибших и пострадавших", - сказала она.

По словам Галимовой, другие банки сейчас так же подключаются к этой работе.