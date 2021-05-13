Польская авиакомпания LOT приостановила рейсы в Тель-Авив

ВАРШАВА, 13 мая. /ТАСС/. Польская авиакомпания LOT приостанавливает рейсы в Тель-Авив из-за обострения ситуации в Израиле и в секторе Газа. Об этом в четверг сообщил представитель LOT Кшиштоф Мочульский.

"LOT пока приостановил сообщение с Израилем, сегодняшний рейс из Варшавы в Тель-Авив был отменен. Возобновление полетов будет зависеть от развития ситуации в Тель-Авиве, - сказал он. - Полагаю, что в ближайшие дни мы не будем туда летать".

По расписанию LOT осуществляет три рейса из Варшавы в Тель-Авив еженедельно.

С начала эскалации конфликта в начале этой недели палестинские радикалы запустили по еврейскому государству уже более 1,6 тыс. ракет, 90% из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате попадания запущенных из сектора Газа ракет по жилым кварталам в израильских городах с 10 мая погибли семь человек, десятки израильтян получили ранения различной степени тяжести.

Ряд крупных авиакомпаний ранее уже заявил о прекращении полетов в Израиль вплоть до нормализации ситуации.