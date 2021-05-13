Работу трубопровода Colonial Pipeline полностью восстановят в течение дня

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Работа трубопровода американской компании Colonial Pipeline будет полностью восстановлена в течение дня. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

"Colonial Pipeline добилась значительного прогресса в безопасном восстановлении работы нашей трубопроводной системы и может отчитаться о возобновлении поставок на большинстве обслуживаемых нами рынков", - говорится в заявлении компании, обеспечивающей потребность в топливе около 45% населения Восточного побережья США. "Мы ожидаем, что сегодня к полудню (19:00 мск - прим. ТАСС) все эти рынки будут получать нефтепродукты по нашему трубопроводу", - отметили в компании.

В среду Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки. Согласно заявлению министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которое та опубликовала в четверг в Twitter, "перезапуск трубопровода <...> прошел хорошо". "Это должно означать, что все вернется в норму к концу выходных", - отметила глава Минэнерго.

Согласно заявлению Colonial Pipeline на прошлой неделе, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания вынуждена была временно приостановить свою работу. Это в свою очередь привело к прекращению работы почти половины заправок в некоторых штатах юго-востока США из-за ажиотажного спроса на топливо.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство.