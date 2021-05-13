Россельхознадзор обсуждает увеличение перечня поставок в Швейцарию товаров за счет мяса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские производители заинтересованы в поставках мяса в Швейцарию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, 12 мая в видеоформате прошли переговоры заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова с заместителем генерального директора по международным отношениям Федерального ведомства продовольственной безопасности и ветеринарии Швейцарии Томасом Джемми.

"Российская сторона отметила, что заинтересована в расширении номенклатуры экспортируемых на швейцарский рынок подконтрольных товаров. Как ранее сообщала служба, сейчас Россия отправляет в Швейцарию рыбную продукцию, однако намерена увеличить перечень поставляемых товаров, в частности за счет экспорта мяса", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор сообщил, что надеется на ответ от швейцарских коллег по указанному вопросу и на эквивалентный подход к принятию сторонами решений по наращиванию взаимных поставок продуктов.