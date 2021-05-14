Работу Colonial Pipeline полностью восстановили

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Одна из крупнейших трубопроводных компаний США Colonial Pipeline полностью возобновила работу системы своих магистралей после почти недельного простоя, вызванного кибератакой. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте компании.

Вымогательство или диверсия? Хакерская атака на трубопровод в США была предсказуема

"Теперь мы можем сообщить, что перезапустили всю нашу трубопроводную систему, доставка продуктов [нефтепереработки] началась на все обслуживаемые нами рынки", - говорится в сообщении.

Colonial Pipeline намерена привести в норму свою систему поставок через несколько дней, в течение которых отдельные потребители могут сталкиваться с нехваткой горючего. Компания обещает довести загрузку своего трубопровода до максимума с целью стабилизации рынка.

Как информировала Colonial Pipeline на прошлой неделе, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Этот вредоносное программное обеспечение при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва хакеров не выплатит сумму запрошенного выкупа. По данным американских СМИ, преступники похитили до 100 Гб данных. Фирма была вынуждена приостановить работу.

По трубопроводу Colonial Pipeline, который идет из штата Техас в штат Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива (включая бензин, мазут, керосин), потребляемого на Восточном побережье США. Из-за перебоев с поставками в штате Флорида был введен режим чрезвычайной ситуации, в ряде штатов многие АЗС были вынуждены прекратить работу. Ажиотажный спрос довел розничные цены на бензин в США до рекордно высокого уровня с 2014 года.