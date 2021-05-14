В Москве заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки предпринимателей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-навигатор по мерам поддержки предпринимателей заработал на инвестиционном портале Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сегодня пользователям инвестпортала доступно более 100 мер господдержки, включая налоговые льготы, субсидии и гранты. Чтобы предприниматели могли легко ориентироваться в предложенных инструментах, на инвестпортале запущен новый сервис - "Навигатор мер поддержки". Он не только облегчит пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки, но и подберет их максимально точно - с учетом выбранных фильтров, профиля компании, сферы деятельности и других параметров", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Воспользоваться сервисом могут все, а подать онлайн-заявку на получение мер поддержки - зарегистрированные пользователи (речь идет только о мерах, представленных на инвестпортале). В навигаторе также есть информация о видах помощи, для получения которой невозможно подать заявку в онлайн-формате или же нужно сделать это на сайтах других ведомств. Для таких случаев приведены подробные инструкции. Для того, чтобы узнать о доступных мерах поддержки, пользователю нужно выбрать параметры на странице сервиса.

"Новый сервис работает по принципу расширенной фильтрации. Система анализирует весь реестр мер поддержки по заданным параметрам и отбирает наиболее адресные предложения. Именно те, которые соответствуют особенностям бизнеса и потребностям конкретного пользователя. Если необходимая услуга оказывается на других ресурсах, то сервис перенаправит пользователя на сайты сторонних ведомств", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.