Япония намерена довести до 40% долю энергии солнца и ветра в общем потреблении к 2030 году

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено к 2030 финансовому году довести почти до 40% долю энергии солнца, ветра и других возобновляемых источников в общем энергетическом балансе страны. Об этом сообщила в пятницу газета "Асахи" со ссылкой на источники в министерстве экономики, торговли и промышленности.

До сих пор Токио предполагал к 2030 финансовому году поднять долю возобновляемых источников лишь до 22-24%. Пока на них приходится лишь 18% в энергетическом балансе страны, так что речь идет об удвоении показателя менее чем за 10 лет.

Атомные станции, по этим планам, к 2030 году должны вырабатывать примерно 20% потребляемой энергии. Для этого нужно запустить примерно тридцать реакторов. После аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии были введены очень жесткие нормы безопасности для атомных станций. В результате в стране сейчас работает лишь девять реакторов, а остальные находятся в процессе технического перевооружения и проверок.

Сейчас их место в энергетическом балансе занимают тепловые электростанции на угле и природном газе, однако их доля будет существенно сокращена в рамках программы отказа от производств, выделяющих в атмосферу углекислый газ.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в октябре прошлого года провозгласил, что к 2050 году страна придет к нулевому промышленному и автомобильному выбросу углекислоты. К 2030 году его предполагается сократить на 46% по сравнению с уровнем 2013 года.