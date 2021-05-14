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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,48%

Индекс РТС поднялся на 0,68%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,48% и достиг 3654,73 пункта, индекс РТС поднялся на 0,68% - до 1557,45 пункта.

К 10:15 мск индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3648,1 пункта (+0,29%), индекс РТС рос на 0,47% - до 1554,2 пункта.

Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,15% - до $66,95 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,06% и торгуется на уровне $63,78 за баррель.

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