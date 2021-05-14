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Минпросвещения прорабатывает с регионами налоговые вычеты за детский летний отдых

В ведомстве отметили, что почти в 60 субъектах уже существуют различные формы налоговой поддержки родителей и организаций, которые организуют отдых

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минпросвещения России прорабатывает с регионами предложения по налоговым вычетам для родителей, которые отправляют своих детей на летний отдых. Об этом сообщил в пятницу замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на пленарной сессии форума "Формула образования".

"В нынешнем году задача обеспечить, вернуться к объемам, которые у нас были до пандемии. И, в связи с этим те требования, вернее предложения, связанные с налоговыми вычетами в отношении родителей, которые направляют своих детей на летний отдых, мы прорабатываем совместно с регионами, с коллегами из других ведомств. Мы видим, что почти в 60 субъектах уже существуют различные формы налоговой поддержки родителей и организаций, которые организуют отдых", - сказал он.

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