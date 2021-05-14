Кабмин позволит регионам брать короткие бюджетные кредиты без погашения займов 2020 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Регионы России в текущем году смогут получить новые бюджетные кредиты без погашения займов, предоставленных в 2020 году. Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Поясняется, что речь идет о краткосрочных бюджетных кредитах, которые выдаются на срок до 240 дней.

В кабмине отметили, что решение принято в рамках поручения президента Владимира Путина. Выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства поставил правительству задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов. "Одной из таких мер станет продление сроков погашения бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом. Эти кредиты будут пролонгированы до 2029 года включительно", - говорится в сообщении правительства.

Постановлением, которое подписал Мишустин, исключаются требования о погашении таких кредитов, что было необходимым условием для получения новых займов в 2021 году. Изменения, которые позволят пролонгировать сроки погашения кредитов до 2029 года, будут внесены в бюджетное законодательство в ближайшее время, добавили в кабмине.

Вопросам поддержки регионов также была посвящена значительная часть отчета Мишустина в Государственной думе 12 мая. Среди основных направлений предстоящей работы глава правительства назвал реструктуризацию бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.