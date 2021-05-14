Россия планирует занять 20% мирового рынка водорода

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия имеет большой потенциал развития водородной энергетики, использование новых технологий должно способствовать наращиванию компетенций не только по производству водорода, но и его транспортировке и хранению. Задача страны - занять около 20% мирового рынка водорода, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика".

"Нужно прорабатывать вопросы широкомасштабного производства водорода, хранения, транспортировки. Его производство можно развивать на основе природного газа или атомной энергии. В этом плане у России много возможностей для развития. Главное, мы не должны стоять на месте, надо развивать новые технологии. Перед нами стоит амбициозная задача - занять 20% рынка, и она не подлежит обсуждению", - сказал он.

Шульгинов также добавил, что сами технологии производства водорода не новы, его может выпускать почти каждый НПЗ.

"Но сейчас сложно сказать, как и по какой цене будет продаваться "голубой", "зеленый" водород, поскольку рынка как такового нет, он только формируется. При этом Россия планирует присутствовать на рынках всех видов водорода, чтобы закрыть все ниши", - отметил министр.