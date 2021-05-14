Минэнерго намерено рассмотреть возможность перехода сверхвязкой нефти на НДД до 2024 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Переход сверхвязкой нефти на налог на дополнительный доход (НДД) должен произойти самое позднее в 2024 году, но Минэнерго выступает за возможность более раннего перехода, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика".

"Ведется работа над критериями для данной категории запасов. В любом случае, наша позиция заключается в том, что выделение новой группы для трудной нефти необходимо провести, самое позднее, в 2024 году, но возможно рассмотреть и более ранний переход на НДД", - сказал он.

По словам Шульгинова, отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине ухудшила экономику проектов по добыче сверхвязкой нефти, что приведет к потере порядка 200 млрд рублей инвестиций в 2021-2025 годах.

Выработанные месторождения

Выработанные месторождения могут быть включены в отдельную группу налога на дополнительный доход, чтобы компенсировать негативный эффект от изменения налогового режима, сообщил министр энергетики.

"С 2021 года они могут быть включены в третью группу месторождений по НДД. Кроме того, для них предусмотрено право на получение инвестиционного налогового вычета с 1 января 2024 года. Хотя, несмотря на это, негативный эффект от изменения налогового режима всё же может быть. Тут нужно подумать над критериями и проработать вопрос о выделении таких участков в отдельную группу в рамках НДД", - сказал он.

Шульгинов отметил, что Минэнерго выступает за расширение периметра действия НДД, но это процесс должен идти постепенно. "Эта налоговая система позволяет оптимизировать затраты и финансовые результаты, что является шагом вперед для наших компаний. Однако не надо делать это одномоментно. Необходимо посмотреть, как НДД проявит себя в течение нескольких лет работы, при этом постепенно расширяя группы месторождений", - пояснил министр.

Осенью 2020 года нефтяная отрасль пережила стремительную налоговую реформу: правительство было вынуждено пойти на сокращение налоговых преференций для отрасли в условиях падения цены нефти и снижения поступлений в бюджет. По словам главы Минфина Антона Силуанова, некоторые стимулы в нефтянке показали свою неэффективность.

От отмены этих преференций бюджет РФ в 2021-2023 годах дополнительно получит доходы в размере 308,1 млрд рублей. В 2021 году они составят 96,8 млрд рублей, в 2022 году - 104,7 млрд рублей, в 2023 году - 106,5 млрд рублей. Взамен этих льгот компании смогут перевести месторождения, на которых были отменены преференции, в режим НДД. При этом и сам проект НДД был пересмотрен не в пользу нефтяников: за счет этих изменений поступления в бюджет от нефтяников могут вырасти на 200 млрд рублей за три года.

НДД - относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и частично налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку.