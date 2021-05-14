Трутнев потребовал закончить в срок реконструкцию самого северного аэропорта Забайкалья

ЧИТА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев потребовал от правительства Забайкальского края завершить в срок реконструкцию аэропорта Чара в Каларском районе, где ведется разработка крупнейшего в стране Удоканского месторождения меди. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба полномочного представительства.

Ранее власти Забайкалья расторгли с подрядчиком контракт на реконструкцию объекта, так как он был заключен в режиме ЧС, из-за чего следователи возбудили дело о превышении полномочий. При этом завершить реконструкцию предполагается в 2022 году.

"Нужно сделать, чтобы никаких задержек строительства аэропорта не было. Был сделан ряд ошибок в определении подрядчиков, режиме финансирования. Мы все это достаточно быстро исправим", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

В рамках рабочей поездки в Забайкальский край полпред сам осмотрел территорию действующего аэропорта Чара, где с начала 2021 года планировалось начать работы.

Аэропорт Чары находится в 2 км от поселка, рядом со станцией Новая Чара на Байкало-Амурской магистрали. Аэропорт, здание которого возведено в 1983 году, работает только в светлое время суток. Регулярное авиасообщение осуществляется лишь с Читой, Иркутском и Якутском.

Реконструкция аэропорта в конце 2020 года вошла в новый для региона нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры "Европа - Западный Китай". В 2021 году на объект по нацпроекту направят 928,7 млн рублей. Всего на строительство аэропортового комплекса до 2022 года будет затрачено более 2 млрд рублей.

Удоканское месторождение

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди в Каларском районе является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Его освоение включает разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.

Строительные работы на месторождении ведутся с первого квартала 2019 года. Тогда же инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Проект по освоению месторождения позволит создать только в Забайкалье более 2 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.