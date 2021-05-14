Генеральным директором "Мегафона" станет Хачатур Помбухчан

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан станет генеральным директором компании, нынешний глава "Мегафона" Геворк Вермишян войдет в состав совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Действующий глава компании Геворк Вермишян войдет в состав ее совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов "Мегафона". Соответствующее решение в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение совета директоров "Мегафона" для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров "Мегафона" Ивана Стрешинского, чьи слова приводятся в сообщении компании, Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года. Он продолжит реализовывать стратегию "Мегафона", вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании.