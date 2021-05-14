СФ будет содействовать принятию закона о продуктах с улучшенными характеристиками

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Совет Федерации намерен активно содействовать скорейшему принятию закона о продуктах с улучшенными характеристиками, который призван упорядочить использование таких маркировок, как "экопродукты", "биопродукты" и "фермерская продукция". Об этом заявила в пятницу председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о продуктах с улучшенными характеристиками. Данный закон призван не заместить, а дополнить существующее регулирование производства органической продукции. Мы внимательно следим за его прохождением, ожидаем скорейшего принятия с учетом интересов и потребителей, и сельхозпроизводителей. Будем активно содействовать скорейшему его принятию", - сказала она на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.

Матвиенко обратила внимание, что на продовольственном рынке, помимо сертифицированной органической продукции, присутствуют различные товары с маркировками "эко", "био", "фермерские". "Каждый из нас, приходя в магазин, с этим сталкивается. Люди часто теряются в выборе. Чтобы ни у кого не возникало путаницы, надо законодательно упорядочить использование таких терминов", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что к созданию органического продукта и его сертификации необходимо подходить с максимальной ответственностью. "Нельзя допускать выхолащивания понятия органики, его превращения в такой маркетинговый, я бы сказала, инструмент. Органический продукт должен обладать особым подтвержденным качеством", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Госдума 17 марта приняла в первом чтении законопроект о производстве в РФ так называемой зеленой сельскохозяйственной продукции, в отношении которой применяются жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Документ вводит понятия "сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками" в качестве аналога мировой экомаркировки, "улучшенная сельскохозяйственная продукция", "улучшенное сырье" и "улучшенное продовольствие". Законопроектом предлагается ограничить при производстве зеленой продукции использование генетически модифицированных семян, а также запретить технологии, связанные с ионизирующим облучением.