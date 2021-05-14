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Медведев обсудил с главой Росатома строительство ледоколов и зеленую энергетику

По словам замглавы Совбеза, несмотря на пандемию, Росатом полностью выполнил гособоронзаказ
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудил с главой Росатома Алексеем Лихачевым выполнение гособоронзаказа, строительство ледоколов и проекты в области экологии.

"Несмотря на пандемию, Росатом полностью выполнил гособоронзаказ, не остановил стройки внутри страны и за рубежом, увеличил объемы ледокольной проводки грузов по Северному морскому пути, реализовал проекты в области экологии", - сообщил Медведев в пятницу в соцсетях по итогам доклада Лихачева о результатах работы госкорпорации в 2020 году.

По словам замглавы Совбеза, "корпорации еще предстоит достроить сверхмощные атомные ледоколы, продолжать развитие зеленой генерации, инвестировать в создание новых легких сверхпрочных композитных материалов".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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