Медведев обсудил с главой Росатома строительство ледоколов и зеленую энергетику

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудил с главой Росатома Алексеем Лихачевым выполнение гособоронзаказа, строительство ледоколов и проекты в области экологии.

"Несмотря на пандемию, Росатом полностью выполнил гособоронзаказ, не остановил стройки внутри страны и за рубежом, увеличил объемы ледокольной проводки грузов по Северному морскому пути, реализовал проекты в области экологии", - сообщил Медведев в пятницу в соцсетях по итогам доклада Лихачева о результатах работы госкорпорации в 2020 году.

По словам замглавы Совбеза, "корпорации еще предстоит достроить сверхмощные атомные ледоколы, продолжать развитие зеленой генерации, инвестировать в создание новых легких сверхпрочных композитных материалов".