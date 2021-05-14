Эффективное снижение издержек обеспечило "Роснефти" 149 млрд рублей прибыли в I квартале

Как отметил глава компании Игорь Сечин, работа над стратегически важными проектами, в том числе "Восток Ойл", гарантирует компании стабильность добычи и уровня прибыли в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Благодаря эффективному контролю над операционными издержками "Роснефть" смогла показать по итогам I квартала 2021 года чистую прибыль на уровне 149 млрд рублей по МСФО против сопоставимого убытка годом ранее, следует из сообщения компании. На фоне смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ "Роснефть" нарастила в I квартале добычу нефти и конденсата на 1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, до 3,75 млн баррелей в сутки, и продолжает наращивать вложения в перспективные добычные проекты. Рост добычи Как отмечается в сообщении "Роснефти", добыча жидких углеводородов компанией в I квартале 2021 года составила 3,75 млн б/с (всего 45,5 млн тонн). Это на 1% больше, чем в IV квартале 2020 года, если исключить из сопоставления ряд низкорентабельных активов, которые компания продала в конце 2020 года. Добыча газа составила 166,4 млн куб. м в сутки (14,98 млрд куб. м за период), что на 4,6% больше, чем в IV квартале 2020 года также с учетом выбывших активов. В целом суточная добыча углеводородов компанией составила 4,76 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), увеличившись на 1,5% квартал к кварталу. По этому показателю "Роснефть" обгоняет многих мировых мейджоров: ExxonMobil (3,8 млн б.н.э. в сутки), Chevron (3,12 млн б.н.э. в сутки), Shell (2,46 млн б.н.э. в сутки).

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При этом в I квартале 2021 года "Роснефть" на 12% (в годовом выражении), до 622 единиц увеличила число введенных в эксплуатацию новых скважин. Из них 402 единицы горизонтальных скважин, которые по удельной добыче более чем в два раза эффективней наклонно-направленных. В частности, компания продолжает активное освоение Эргинского кластера. В январе - марте суточная добыча на его месторождениях в годовом выражении увеличена на 43% - до 87,7 тыс. баррелей в сутки (1,1 млн тонн). На Северо-Даниловском месторождении пока продолжается строительство объектов инфраструктуры, но добыча уже составила 8,5 тыс. баррелей в сутки (0,1 млн тонн за период) в доле компании. Суммарно на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года, "Роснефть" добывала в отчетном периоде 422 тыс. баррелей в сутки (5,1 млн тонн), обеспечивая 11,3% от общей доли в добыче жидких углеводородов, что на 2,4 п. п. выше, чем в январе - марте 2020 года. Несмотря на сложные макроэкономические условия, "Роснефти" удается удерживать на одном из самых низких уровней удельные операционные издержки. По итогам I квартала удельные расходы "Роснефти" на добычу составили $2,6/б.н.э., тогда как у британской BP (без учета добычи "Роснефти") такой показатель - $7,4 на б.н.э. Капитальные затраты В свою очередь капитальные затраты компании в I квартале составили 225 млрд рублей ($3 млрд), что находится на уровне четвертого квартала и на 21,6% выше показателя I квартала 2020 года. Рост, в основном, связан с началом комплексной программы освоения новой нефтегазовой провинции в рамках проекта "Восток Ойл". В I квартале на Западно-Иркинском лицензионном участке выполнено 500 кв. км сейсморазведочных работ 3Д, по результатам которых будет проведено разведочное бурение в пределах Пайяхского кластера. Как отметил глава компании Игорь Сечин, работа над стратегически важными проектами, в том числе "Восток Ойл", гарантирует компании стабильность добычи и уровня прибыли в долгосрочной перспективе и обеспечивает значительное конкурентное преимущество. При этом "Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включил в себя уже 52 лицензионных участка, в границах которого находится 13 открытых месторождений. Переработка и реализация В страны дальнего зарубежья "Роснефть" поставила 22,1 млн тонн сырья, из которых в восточном направлении 13 млн тонн. Объем переработки на российских НПЗ компании вырос на 4,5% квартал к кварталу, до 24,1 млн тонн на фоне роста спроса на нефтепродукты. При этом в отчетном квартале компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже в два раза. Объем переработки с учетом долей в иностранных нефтеперерабатывающих заводах вырос на 2,1%, составив 26,4 млн тонн. В целом по итогам января - марта компания реализовала 24,1 млн тонн нефтепродуктов.

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Как отмечают в компании, розничные продажи на АЗС по итогам I квартала восстановились после ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, превысив показатель аналогичного периода 2020 года. При этом АЗС компании продолжают работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, активно внедряя бесконтактные способы оплаты топлива и сервисов. Финансовый результат Выручка "Роснефти" в отчетном периоде по сравнению с IV кварталом 2020 года выросла на 14,2%, до 1,737 трлн рублей, и на 16% в долларах (до $23,9 млрд). Вследствие снижения спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19 и сокращения объемов добычи в рамках исполнения соглашения ОПЕК+, действующего с мая 2020 года, в годовом выражении выручка компании снизилась на 1,2%. Но, несмотря на последствия пандемии, "Роснефть" получила по итогам I квартала 149 млрд рублей чистой прибыли, что превышает показатель в 147 млрд рублей за весь 2020 год. Как напомнили в инвесткомпании Sova Capital, это у "Роснефти" самый высокий показатель чистой прибыли с момента приобретения ТНК-ВР. Эксперты Sova Capital ожидают, что "Роснефть" теперь может выплатить дивиденды за I полугодие. В самой "Роснефти" отмечают, что существенный рост показателя в годовом выражении связан с увеличением операционной прибыли и сокращением финансовых расходов. При этом чистая прибыль оказалась выше консенсус-прогноза 12 инвесткомпаний и банков, ожидавших ее на уровне 145 млрд рублей. В долларовом выражении чистая прибыль "Роснефти" составила $2 млрд, что выше, чем у таких мейджоров рынка, как Chevron ($1,4 млрд) и Equinor ($1,9 млрд). При этом "Роснефти" в отчетном периоде удалось сократить на $2,9 млрд финансовый долг в основном за счет снижения краткосрочной части, что повысило финансовую устойчивость, а отношение чистый долг к EBITDA в долларовом выражении составило комфортные 2,2. По оценкам рейтингового агентства Moody’s, "Роснефть" продемонстрирует дальнейшее значительное улучшение кредитных метрик и к концу года может сократить уровень долговой нагрузки более чем на 40%. "Улучшение макропараметров будет способствовать дальнейшему плавному снижению долга в течение 2021 года", - согласны эксперты банка Citi. Сам показатель EBITDA "Роснефти" при этом вырос в на 44% в годовом выражении и 22,3% квартал к кварталу, до 445 млрд рублей ($6 млрд), что стало для компании максимальным значением с начала пандемии. Свободный денежный поток за I квартал составил 190 млрд рублей ($2,5 млрд), что в 2,6 раза выше, чем в предыдущем квартале. А также выше прогнозов, добавили в своем обзоре эксперты Raiffeisen. По оценке банка, этого удалось добиться за счет сокращения почти вдвое так называемых прочих операционных расходов. Благодаря этому показатель доходности денежного потока "Роснефти" составил 6,5%, что выше, чем у ExxonMobil (1,7%), Chevron (1,2%) и Equinor (3,7%). Доходность для инвесторов По оценке ряда инвестиционных компаний, акции "Роснефти" - одни из наиболее привлекательных для вложений среди компаний сектора. Это нашло отражение в росте котировок "Роснефти" в январе - марте на Московской бирже более чем на треть, до исторических максимумов в 585,15 рубля за бумагу. По динамике роста бумаги компании были лучшими как среди российских нефтегазовых компаний, так и в целом среди "голубых фишек".

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