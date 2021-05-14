Харампурское месторождение "Роснефти" могут запустить в III квартале 2022 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Освоение газового Харампурского месторождения "Роснефти" идет с опережением плана, оно может быть введено в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщил во время телефонной конференции с инвесторами директор департамента планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса "Роснефти" Олег Иванов.

"Мы идем даже чуть быстрее плана. Мы видим, что запуск проекта в третьем квартале 2022 года - это реальная достижимая цель", - сказал он.

Иванов отметил, что общая добыча на этом газовом проекте в потенциале может достичь 25 млрд куб. м газа в год. Таким образом, он может стать крупнейшим газовым проектом компании - крупнее даже, чем "Роспан", добавил топ-менеджер.

Месторождение разрабатывается компанией ООО "Харампурнефтегаз". В апреле 2018 года ВР закрыла сделку по вхождению в капитал "Харампурнефтегаза". Российское подразделение ВР получило контроль над 49% уставного капитала "Харампурнефтегаза", 51% находится во владении дочерней компании "Роснефти" - "РН-Газ", объединяющей газовые активы нефтяной компании. На базе "Харампурнефтегаза" компании ранее договорились создать совместное предприятие для разработки двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе - Харампурского и Фестивального.

"Роснефть" может увеличить добычу газа практически до 25% от общего объема добычи углеводородов уже к концу 2022 года за счет запуска новых газовых проектов, говорил ранее журналистам первый вице-президент компании Дидье Касимиро.