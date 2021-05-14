Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 1 копейку

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 3 апреля по 9 мая 2021 года выросли на 1 копейку и составили 47,69 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 1 копейку - до 45,01 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 1 копейку - до 48,62 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 не изменилась и сохранилась на уровне 55,26 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 2 копейки - до 49,55 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 24 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Белгороде - на 0,3%. Снижение цен наблюдалось в пяти регионах РФ, более всего бензин подешевел в Симферополе - на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,29 до 45,8 рубля, марки Аи-95 - от 48,6 до 51,99 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,6 до 45,59 рубля, марки Аи-95 - от 47,2 до 49,98 рубля, марки Аи-98 - от 55,4 до 57,66 рубля за литр.