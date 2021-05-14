Прокуратура в Петербурге потребовала запретить в России рекламное видео Dolce & Gabbana

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Представители прокуратуры подали иск в суд в Санкт-Петербурге с требованием признать запрещенной к распространению в России информацией ролик, размещенный в аккаунте в Instagram бренда Dolce & Gabbana из-за пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Из иска следует, что в ходе проведенной проверки было установлено, что в сети Интернет по адресу https://www.instagram.com/p/CLO1zugqARD (ссылка на видеоролик в официальном аккаунте - прим. ТАСС) размещен видеоматериал, на котором содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, иск подан прокуратурой в Октябрьский районный суд Петербурга, до 7 июня суд принял решение оставить его без движения.