Ввоз сахара в ЕАЭС с 15 мая будет осуществляться без взимания пошлины

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ввоз сахара в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет осуществляться без взимания пошлины начиная с 15 мая 2021 года. Решение о беспошлинном ввозе сахара было одобрено советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 22 апреля 2021 года.

Тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара будет действовать по 30 сентября 2021 года. От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 22,4 тыс. тонн, в Казахстане - в объеме не более 134,4 тыс. тонн, в Киргизию - в объеме не более 40 тыс. тонн, в Россию - в объеме не более 350 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что совет ЕЭК в июле 2021 года может вернуться к рассмотрению вопроса о введении дополнительных мер для стабилизации цен на сахар.

9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. 16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар. 30 марта 2021 года правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года. Российская подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию в конце марта приняла решение направить в ЕЭК предложение о снятии импортной пошлины на сахар. Пошлина на импорт белого сахара составляет $340 за тонну.