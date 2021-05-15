Эксперты выяснили, в какой сфере число вакансий в апреле увеличилось больше всего

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число вакансий в сфере торговли в апреле текущего года увеличилось на 16% по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Рынок труда в России восстанавливается. Рост активности работодателей в апреле наблюдается во многих отраслях. Число компаний, публикующих вакансии, на сервисе "Работа.ру" выросло на 15%, а общее количество новых вакансий увеличилось на 12%. Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли - число новых вакансий увеличилось на 16%. В сфере транспорта и логистики вакансий стало больше на 11%. Также значительно выросло число предложений для специалистов в сфере производства и агропрома (на 10%), в сфере услуг (на 14%) и в строительстве (на 6%)", - говорится в исследовании.

Чаще всего на сервисе в апреле в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Компании из сферы транспорта и логистики нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках. Среди специалистов в сфере производства и агропрома был высок спрос на слесарей, упаковщиков и сборщиков, в сфере услуг - на поваров, уборщиков и кассиров, а в строительстве - на слесарей, инженеров и сварщиков.

Кроме того, отмечается, что в апреле выросла активность соискателей на рынке труда. Чаще всего откликались на вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, грузчиков, продавцов-консультантов и охранников.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему Сбера, проанализировал свыше 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, которые были созданы в апреле.