Colonial Pipeline вернулась к работе в штатном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline вновь начала работать в обычном режиме после временного простоя и перебоев в поставках из-за кибератаки на прошлой неделе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба компании.

"Как мы сообщали ранее, Colonial Pipeline начала перезапуск работы трубопровода <...> в среду, 12 мая. С этого времени мы вернули систему к работе в нормальном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы компании в Twitter.

Как информировала Colonial Pipeline на прошлой неделе, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Этот вредоносное программное обеспечение при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва хакеров не выплатит сумму запрошенного выкупа. По данным СМИ, преступники похитили до 100 Гб данных. Фирма была вынуждена приостановить работу.

По трубопроводу Colonial Pipeline, который идет из штата Техас в штат Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива (включая бензин, мазут, керосин), потребляемого на Восточном побережье США. Из-за перебоев с поставками в штате Флорида был введен режим чрезвычайной ситуации, в ряде штатов многие АЗС были вынуждены прекратить работу. Ажиотажный спрос довел розничные цены на бензин в США до рекордно высокого уровня с 2014 года.