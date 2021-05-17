"Известия": ЦБ проанализирует рекомендации банкам по обслуживанию несовершеннолетних

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк России после консультаций с Минпросвещения проанализирует возможность издания рекомендаций кредитным организациям по обслуживанию несовершеннолетних, в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"После получения позиции министерства (Минпросвещения - прим. ТАСС) Банк России проведет дополнительный анализ и оценит целесообразность издания соответствующих рекомендаций кредитным организациям для формирования надлежащей практики обслуживания таких несовершеннолетних граждан", - сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.

Инициатива о пересмотре правил обслуживания несовершеннолетних принадлежит ОНФ. Общественное движение в письме ЦБ ссылается на то, что банковские организации открывают несовершеннолетним кредиты без согласия законных представителей. При этом банки отказывают взрослым в доступе к операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну. А родители узнают о том, что их дети стали мошенниками, слишком поздно. В письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечается, что законные представители лиц, не достигших 18 лет, имеют право на получение этих данных, пишет газета.

В пресс-службе Минпросвещения "Известиям" подтвердили получение письма от ЦБ и сказали, что оно будет рассмотрено.