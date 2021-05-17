{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,1-0,7 п. п.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил с 17 мая 2021 года ставки по ряду ипотечных программ на 0,1-0,7 процентного пункта (п. п.), сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ меняет процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ. Снижение касается льготной госпрограммы, предложений для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов группы ВТБ", - отмечается в сообщении.

В частности, для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 п. п., до 7,9%. Кроме того, снижение ставок предусмотрено и для заемщиков с крупным первым взносом. Клиенты, оплачивающие 50% и более от стоимости квартиры, получают дисконт 0,7 п. п. с конечной ставкой в 7,7%. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и сервисе безопасных расчетов ставка снижается на 1 п. п., до 7,4%.

В РФ проанализируют конкурентные преимущества образовательных программ в целях их экспорта
Для развития экспорта медицинских услуг предполагается компенсировать расходы медорганизаций на получение международных сертификатов и аккредитаций
Читать полностью