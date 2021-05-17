ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,1-0,7 п. п.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил с 17 мая 2021 года ставки по ряду ипотечных программ на 0,1-0,7 процентного пункта (п. п.), сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ меняет процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ. Снижение касается льготной госпрограммы, предложений для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов группы ВТБ", - отмечается в сообщении.

В частности, для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 п. п., до 7,9%. Кроме того, снижение ставок предусмотрено и для заемщиков с крупным первым взносом. Клиенты, оплачивающие 50% и более от стоимости квартиры, получают дисконт 0,7 п. п. с конечной ставкой в 7,7%. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и сервисе безопасных расчетов ставка снижается на 1 п. п., до 7,4%.