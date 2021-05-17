DiDi запустил в России программу поддержки медиков, занятых в вакцинации против COVID-19

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Агрегатор DiDi запустил в РФ программу поддержки медицинских специалистов, задействованных в кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

"DiDi запустил программу поддержки медицинских специалистов, занятых в вакцинации против COVID-19, в России. Во всех городах присутствия DiDi они смогут заказать поездки со скидкой до 90% - через специальную кнопку в приложении DiDi Help. Этот проект - часть глобальной инициативы DiDi с общим фондом в $10 млн, направленной на снижение распространения COVID-19, которая была запущена в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агрегатор в рамках инициативы намерен сотрудничать с местными органами власти и здравоохранения, чтобы определить медучреждения и конкретных медицинских специалистов, принимающих участие в кампании по вакцинации. Эти медицинские работники получат возможность заказывать поездки со скидкой до 90%.

PR-директор DiDi в России Ирина Гущина отметила, что в 2021 году Россия перешла в новую фазу борьбы с COVID-19, начав массовую вакцинацию граждан. "Этой кампанией мы хотели бы сказать "Спасибо" и поддержать тех, кто сегодня стоит в авангарде программы вакцинации. Именно поэтому, в дополнение к той большой работе, которую уже проделали наши команды для организации безопасного передвижения пассажиров, мы запускаем для медицинских работников программу DiDi Help, чтобы сделать их поездки по городу проще, быстрее и комфортнее", - сказала она.

DiDi начал работать в России в августе 2020 года, и на текущий момент сервис доступен в 36 городах страны.