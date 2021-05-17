Российские авиакомпании увеличили перевозки в апреле в 9,7 раза

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки в 9,7 раза, до 7,2 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2020 года. Это следует из оперативных данных Росавиации. Существенный рост произошел на фоне резкого снижения перевозок из-за пандемии в прошлом году.

"По оперативным данным, в апреле 2021 года российские перевозчики обслужили 7,2 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 14,5 млрд пассажиро-километров. Годом ранее, в апреле 2020 г. отмечалось резкое снижение объемов авиаперевозок в связи с введенными ограничениями из-за COVID-19 (в апреле 2020 г. перевозки упали почти на 92% - прим. ТАСС). В апреле прошлого года российскими авиакомпаниями было перевезено 739 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении Росавиации.

Так, крупнейшая в РФ авиакомпания, S7, увеличила перевозки в 6,3 раза, до 1,35 млн пассажиров, "Аэрофлот" - в 9,3 раза, до 1,37 млн. Лоукостер "Победа", который приостанавливал работу год назад на фоне пандемии, в этом апреле перевез более 1 млн пассажиров.

Пассажиропоток "России" составил 636 тыс. человек (рост в 10,3 раза), "Уральских авиалиний" - 617 тыс. (рост в 14,8 раза).

За период с января по апрель перевезено 24,2 млн пассажиров, что соответствует показателям прошлого года за аналогичный период, уточнили в Росавиации.