Кабмин утвердил госпрограмму для эффективного вовлечения в оборот сельхозземель

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило десятилетнюю госпрограмму для решения вопроса об эффективном использовании сельхозземель. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

"По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопрос эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что эта тема также обсуждалась с депутатами и сенаторами.

По словам премьера, программа рассчитана на 10 лет, по ее итогам в оборот планируется ввести более 13 млн га земли. "На первом этапе в течение ближайших пяти лет будет создана достоверная база данных, в ней появятся сведения о земельных участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в оборот", - пояснил глава правительства.

Мелиорация также является одним из направлений работы, добавил премьер. "Будем осушать участки, высаживать лесозащитные полосы, бороться с эрозией и опустыниванием земель, а также применять целый комплекс иных мер", - сказал Мишустин. По его данным, за 10 лет на реализацию этой программы планируется потратить более 530 млрд рублей. Он выразил надежду, что все предусмотренные документом меры позволят решить задачу возврата в оборот невостребованных земельных долей. "В стране не должно быть заброшенных, ненужных участков, границы которых даже не определены", - сказал Мишустин.

По словам главы правительства, в единой информационной системе о землях сельхозназначения уже идет сбор данных, включая сведения о составе почв, севообороте, мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях. Мишустин назвал это "витриной для инвесторов", которая, по его словам, станет удобным инструментом как для начинающих фермеров, так и для крупных агрохолдингов.