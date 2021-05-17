Союзроссахар не ожидает роста стоимости сахара после окончания действия соглашений

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Союзроссахар не ожидает роста цен на сахар после 1 июня, когда закончится действие заключенных между производителями и ретейлерами соглашений о стоимости этой продукции. Об этом журналистам сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

"Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рублей/1 кг. В дальнейшем, и после окончания действия соглашения 1 июня, Союзроссахар не ожидает роста цен на эту продукцию на российском рынке", - сказал он.

Бодин напомнил, что на этой неделе заканчивается посевная кампания сахарной свеклы, и с учетом прогнозов по средним температурам в период вегетации, а также объемов накопленной влаги производство свекловичного сахара в России в новом сезоне позволит полностью удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза.

Кроме того, по его мнению, сохранению стабильной ситуации будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации этой продукции в торговые сети по цене соглашения. "В настоящий момент практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре", - заключил он.

О соглашениях

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей. В рознице цены на сахар должны быть не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

13 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам о том, что правительство не планирует продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.