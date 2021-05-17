Правительство России уверено в реализации проекта "Северный поток - 2"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Проект газопровода "Северный поток - 2" является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами, поэтому, несмотря на противодействие со стороны некоторых стран, он будет в итоге достроен. Об этом в интервью газете "Московский комсомолец" заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении "Северного потока - 2" до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован", - сказал он.

Новак добавил, что прошедшая холодная зима показала, что Европа нуждается в российском газе. Возможность в любой момент увеличить объем поставок газа в Европу является одним из основных конкурентных преимуществ России на рынке.

"У нас мощные резервы. Мы имеем возможность в любой момент увеличить объем поставок. Это одно из наших конкурентных преимуществ. В случае с Европой мы не просто надежные поставщики. Мы еще и гаранты энергетической безопасности, "замыкающие" в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций", - подчеркнул он.