В Ростовской области ставку по займам для самозанятых снизили до 1%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Агентство поддержки предпринимательства Ростовской области снизило ставку для льготного займа для самозанятых до 1% годовых, сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства кардинально снизило минимальную ставку по специальному льготному продукту "Самозанятый" - с 4,5% до 1% годовых", - говорится в сообщении.

Претендовать на получение льготного займа могут плательщики налога на профессиональный доход без статуса индивидуального предпринимателя, отметили в управлении информполитики.

Получить льготное финансирование по более выгодным ставкам самозанятые также могут по программе Гарантийного фонда Ростовской области, который может обеспечить поручительство до 70% от суммы при недостаточном залоговом обеспечении. В этом случае ставка по займу составит 3% годовых. Максимальный размер займа составляет 1 млн рублей. Однако получить такую сумму смогут лишь те самозанятые, которые зарегистрированы более одного года и имеют достаточный доход.

По данным Федеральной налоговой службы, в Ростовской области в качестве самозанятых зарегистрировано более 39,7 тыс. граждан.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний.