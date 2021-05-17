Минпромторг ожидает повышенного спроса на буровые установки в ТЭК России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минпромторг ждет повышенного спроса на новые нефтегазовые буровые установки в России в ближайшие годы, при этом у отечественных производителей есть шансы нарастить свою долю на внутреннем рынке установок до 90%. Такие данные содержатся в материалах к проекту постановления правительства России, в котором предлагается продлить субсидирование покупки новых российских буровых установок при утилизации старых.

Как говорится в материалах, до 2023 года работающие в России сервисные компании должны заменить почти 90 буровых (32 в 2021 году, 29 в 2022 году и 26 в 2023 году) установок на фоне высокой степени износа установок и тренда на повышение технологической сложности строительства скважин. На механизм субсидирования предлагается направить из бюджета 2,4 млрд рублей в 2021-2023 годах, объем внебюджетного финансирования запланирован в размере до 9,6 млрд рублей.

"Таким образом, на российском рынке буровых услуг, имеющем стратегическое значение для национальной экономики, в ближайшие годы сохранится повышенный спрос на буровое оборудование, в связи с чем Минпромторг России подчеркивает важность недопущения расширения присутствия иностранных, в частности, китайских, производителей, что впоследствии приведет к зависимости от сервиса и комплектующих иностранных производителей. Перспективная, на горизонте пяти лет, потребность в обновлении парка буровых установок при наличии механизмов стимулирования в виде субсидий дает возможность наращивать собственное производство буровых установок, в том числе за счет снижения доли импортных аналогов до 10% на горизонте пяти лет", - говорится в пояснительной записке.

Механизм субсидирования покупки новых российских буровых нефтегазовых установок при утилизации старых заработал в 2020 году. Размер субсидий составляет до 100 млн рублей на стационарную буровую установку и до 150 млн рублей при наличии у установок инновационных решений.

По оценке Минпромторга, объем дополнительного производства бурового оборудования к 2024 году за счет производства новых буровых установок, покупаемых с субсидиями, превысит 12 млрд рублей.

В 2020 году субсидии получили четыре компании - АО "НПЦ "Недра" (АО "Росгеология"), ООО "Газпром бурение", АО "Самотлорнефтепромхим", ООО "Сервис-Пром-Комплектация", они составили 588 млн рублей на покупку шести буровых на 3,5 млрд рублей. При этом результатом предоставления субсидии было стимулирование роста производства оборудования на 3 млрд рублей, отметило министерство.