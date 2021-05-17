Подмосковье планирует выйти в лидеры по производству ягоды в России в 2023 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московская область планирует стать лидером в Российской Федерации по производству промышленной ягоды в 2023 году. Об этом в понедельник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

"Производство промышленной ягоды - это новое направление в сельском хозяйстве Московской области. На данный момент доля нашего производства составляет 7%, к 2023 году мы планируем довести эту долю до 50% и занять первое место [по производству промышленной ягоды] в Российской Федерации", - сказал Воскресенский.

Он отметил, что в 2021 и 2022 году планируется ввести в эксплуатацию несколько тепличных комплексов, которые будут производить около 7 тыс. тонн ягодной продукции в год.