Северный и Восточный обходы Астрахани планируется построить за счет федсредств

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Средства федерального бюджета потребуются для строительства Северного и Восточного обходов Астрахани, сообщил в понедельник министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации.

В августе прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с главой региона Игорем Бабушкиным дал поручение Министерству транспорта РФ совместно с правительством региона проработать варианты строительства обхода Астрахани.

"Еще в 2019 году Советом Федерации рекомендовано Минтрансу России ускорить решение вопроса о строительстве Северного обхода Астрахани в комплексе с возведением моста через Волгу. В связи с этим просим вас рекомендовать Министерству транспорта предусмотреть в текущем году разработку за счет средств федерального бюджета соответствующей проектной документации с последующей поэтапной реализацией проекта", - сказал он.

Афанасьев также сообщил, что региональные власти направили предложение о финансировании возведения Восточного обхода Астрахани за счет федеральных средств. По его словам, строительство этой дороги было приостановлено девять лет назад из-за нехватки денег. После корректировки проектной документации завершение обхода оценивается в 2 млрд рублей.