Источник: Совфед рассмотрит вопрос о назначении сенатора Мамедова аудитором Счетной палаты

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит вопрос о кандидатуре зампреда комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Мамедова на пост аудитора Счетной палаты вместо Татьяны Блиновой, полномочия которой истекают в мае 2021 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Во вторник на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам будет рассматриваться вопрос о назначении на должность аудитора Счетной палаты вместо Блиновой Татьяны Викторовны кандидатуры сенатора Мамедова Сергея Валерьевича, затем этот вопрос будет вынесен на пленарное заседание палаты", - пояснил источник.

Сам Мамедов не стал комментировать ТАСС информацию о своем возможном назначении аудитором Счетной палаты, отметив, что данной информацией не располагает. Ближайшее заседание Совфеда состоится 19 мая.

Блинова была назначена Совфедом на должность аудитора Счетной палаты 20 мая 2015 года по представлению президента России. Совет Федерации и Государственная дума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению главы государства.