Bloomberg отдало "Роснефти" лидерство в ESG рейтинге среди нефтегазовых компаний

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международное агентство Bloomberg признало "Роснефть" лидером своего ESG рейтинга (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), говорится в сообщении компании.

"В международном рейтинге Bloomberg ESG Disclosure, который оценивает информационную открытость в области ESG, "Роснефть" улучшила свои позиции (до 71,83 балла из 100) и стала лидером среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли", - отмечается в сообщении.

"Роснефть" не в первый раз получает высокие оценки в международных ESG рейтингах. Так, компания второй год подряд включается в биржевой индекс FTSE4Good (индекс социально ответственных компаний Лондонской фондовой биржи) с высокой оценкой деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления, а также прозрачности в раскрытии информации.

Также международное агентство Sustainalytics в апреле 2021 года дважды улучшало позиции компании в своем рейтинге. С показателем 33,9 балла "Роснефть" стала лучшей среди российских нефтегазовых компаний.

ESG рейтинги как правило учитывают не только количественные, но и качественные показатели компаний, то есть наличие стратегических планов, политик, корпоративного управления в этой области. Так, аналитики Bloomberg оценивают раскрытие международными компаниями информации в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления. Доступ к ESG платформе Bloomberg имеют около 325 тыс. международных инвесторов. Bloomberg предоставляет данные и ESG рейтинги более чем 11,8 тыс. компаниям из более чем 100 стран.

О компании

"Роснефть" с 2007 года публикует отчеты в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами ООН. В 2020 году компания представила обновленную публичную позицию "Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития", позицию компании в области прав человека и декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг. Кроме того, компанией разработан план по углеродному менеджменту до 2035 года, который предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.