Чистая прибыль Роснано по РСБУ за I квартал выросла до 6,1 млрд рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль АО "Роснано" по российским стандартам бухгалтерского учета в первом квартале текущего года выросла в 37,6 раза, - до 6,1 млрд рублей, в сравнении с первым кварталом 2020 года, говорится в опубликованном в понедельник отчете нанотехнологической компании.

В первом квартале 2020 года компания получила чистую прибыль в объеме 162 млн рублей.

Выручка за отчетный период 2021 года выросла в 15,8 раза, до 14,9 млрд рублей, валовая прибыль - в 9,7 раза, до 9,2 млрд рублей.

"Положительный финансовый результат получен, в первую очередь, благодаря реализации доли в инвестиционном товариществе "Первый экологический фонд" и прибыли от продажи долей проектных компаний "Фонда развития ветроэнергетики". Также влияние на суммарный финансовый результат за отчетный период оказало уменьшение общехозяйственных расходов на 0,4 млрд рублей за счет снижения комиссии за управление", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поступления от активов инвестиционного портфеля АО "Роснано" за отчетный период увеличились более чем в два раза и составили 16,1 млрд рублей против 7,3 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

В настоящее время правительство России проводит реконфигурацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию группы "Роснано" в управленческий периметр ВЭБ.РФ.